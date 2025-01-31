İstanbul'a kar yağışı başlıyor! AKOM tarih verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), uzun süredir beklenen kar yağışı hakkında tarih verdi.

AKOM’un açıklamasına göre, İstanbul’da çarşamba sabahı itibarıyla kar yağışı başlayacak. Kentin tamamını etkisi altına alacak olan kar yağışı, perşembe günü ise 10 ila 20 santimetre arasında bir kalınlıkla devam edecek.

Kar yağışı, İstanbul’da etkili olmaya başladığı anda günlük yaşamda aksamalara yol açabilir, vatandaşların dikkatli olması bekleniyor.