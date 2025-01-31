İstanbul'a kar yağışı başlıyor! AKOM tarih verdi

İstanbul'da yaklaşık bir haftadır devam eden mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıkları yerini kar yağışına bırakıyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul'a kar yağışı başlıyor! AKOM tarih verdi
Yayınlanma:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), uzun süredir beklenen kar yağışı hakkında tarih verdi.

İstanbul'a kar yağışı başlıyor! AKOM tarih verdi - Resim : 1

AKOM’un açıklamasına göre, İstanbul’da çarşamba sabahı itibarıyla kar yağışı başlayacak. Kentin tamamını etkisi altına alacak olan kar yağışı, perşembe günü ise 10 ila 20 santimetre arasında bir kalınlıkla devam edecek.

Kar yağışı, İstanbul’da etkili olmaya başladığı anda günlük yaşamda aksamalara yol açabilir, vatandaşların dikkatli olması bekleniyor.

Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak!Meteorolojiden kritik uyarı: Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak!Hava Durumu
istanbul hava durumu istanbul kar yağışı akom
Günün Manşetleri
13 terörist etkisiz hale getirildi
Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak!
Turizm geliri 61 milyar doları aştı!
Yalova'da kullanım kısıtlaması getirildi
375 litre metamfetamin ele geçirildi!
110 Filistinli esir özgürlüğüne kavuştu
Trump'tan Suriye açıklaması
Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olası rakipleri belli oldu
Galatasaray, Ajax'a 2-1 kaybetti
Çok Okunanlar
Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak! Yalancı bahar bitti, 28 ili kar vuracak!
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olası rakipleri belli oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olası rakipleri belli oldu
Aynı aileden 4 kişi öldürüldü Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
Gram altın rekor kırdı! İşte 31 Ocak güncel altın fiyatları Gram altın rekor kırdı! İşte 31 Ocak güncel altın fiyatları
Trump'tan Suriye açıklaması Trump'tan Suriye açıklaması