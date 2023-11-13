Alperen Şengün NBA'yi Sallamaya Devam Ediyor! Şengün'den Denver Potasına 23 Sayı

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün üstün performasnsının yardımıyla Denver Nuggets'ı 107-104 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Alperen Şengün NBA'yi Sallamaya Devam Ediyor! Şengün'den Denver Potasına 23 Sayı
Alperen Şengün NBA'yi Sallamaya Devam Ediyor! Şengün'den Denver Potasına 23 Sayı
Son Güncelleme:

Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, Philadelphia 76ers, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 137-126'lık skorla geçerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Tyrese Maxey, Kariyerinin Sayı Rekorunu Kırdı

Konferans lideri Sixers'ta Tyrese Maxey 50 sayıyla kariyer rekoru kırmasının yanı sıra 7 ribaunt, 5 asist ve 3 blokla galibiyette başrolü oynadı. Joel Embiid 37 sayı, 13 ribaunt ve 7 asist, Tobias Harris 18 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, De'Anthony Melton 10 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Alperen Şengün NBA'yi Sallamaya Devam Ediyor! Şengün'den Denver Potasına 23 Sayı - Resim : 1

Bu sezon 10'uncu maçında 4'üncü kez kaybeden Pacers'ta Tyrese Haliburton 25 sayı ve 17 asist, Myles Turner 22 sayı ve 5 ribaunt, Buddy Hield 16 sayı ve 4 ribaunt, Obi Toppin 14 sayı, Jalen Smith 11 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

Sonuçlar

New York Knicks-Charlotte Hornets: 129-107

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 102-94

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 101-105

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 137-126

Houston Rockets-Denver Nuggets: 107-104

San Antonio Spurs-Miami Heat: 113-118

Chicago Bulls-Detroit Pistons: 119-108

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 124-136

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 99-111

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 110-116

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 116-110

Shelvey'in Füzesi, Rize'ye 3 Puanı Getirdi!Shelvey'in Füzesi, Rize'ye 3 Puanı Getirdi!Spor
# alperen şengün
Çok Okunanlar
Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! Destekler Bugün Hesaba Yattı!
Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! Destekler Bugün Hesaba Yattı!
İstanbul'da Dev Kesinti!
İstanbul'da Dev Kesinti!
1 Kilo Altın Kaç TL Eder? Altın Fiyatları Arttı Mı? Güncel Piyasaya Göre Altın Fiyatları...
1 Kilo Altın Kaç TL Eder? Altın Fiyatları Arttı Mı? Güncel Piyasaya Göre Altın Fiyatları...
İstanbul'da İki Büyük İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi.... İSKİ Uyardı!
İstanbul'da İki Büyük İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi.... İSKİ Uyardı!
Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç Türk Lirası Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç Türk Lirası Oldu?
Öne Çıkanlar İsrail'in Sinsi Planı Ortaya Çıktı! Batı Dünyasının Gazze Pazarlığı İsrail'in Sinsi Planı Ortaya Çıktı! Batı Dünyasının Gazze Pazarlığı Juventus'un Hedefi Kalvin Phillips! Juventus'un Hedefi Kalvin Phillips!