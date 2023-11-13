Alperen Şengün NBA'yi Sallamaya Devam Ediyor! Şengün'den Denver Potasına 23 Sayı

Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, Philadelphia 76ers, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 137-126'lık skorla geçerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Tyrese Maxey, Kariyerinin Sayı Rekorunu Kırdı

Konferans lideri Sixers'ta Tyrese Maxey 50 sayıyla kariyer rekoru kırmasının yanı sıra 7 ribaunt, 5 asist ve 3 blokla galibiyette başrolü oynadı. Joel Embiid 37 sayı, 13 ribaunt ve 7 asist, Tobias Harris 18 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, De'Anthony Melton 10 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 10'uncu maçında 4'üncü kez kaybeden Pacers'ta Tyrese Haliburton 25 sayı ve 17 asist, Myles Turner 22 sayı ve 5 ribaunt, Buddy Hield 16 sayı ve 4 ribaunt, Obi Toppin 14 sayı, Jalen Smith 11 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

Sonuçlar

New York Knicks-Charlotte Hornets: 129-107

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 102-94

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 101-105

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 137-126

Houston Rockets-Denver Nuggets: 107-104

San Antonio Spurs-Miami Heat: 113-118

Chicago Bulls-Detroit Pistons: 119-108

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 124-136

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 99-111

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 110-116

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 116-110