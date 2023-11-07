Alperen Şengün'den Asist Rekoru! Şengün Houston Rockets'ta Şova Devam Ediyor

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen şengün, Sacramento Kings'i 122-97 yendikleri maçta 12 asistle kariyer rekoru kırdı.

Alperen Şengün'den Asist Rekoru! Şengün Houston Rockets'ta Şova Devam Ediyor
Alperen Şengün'den Asist Rekoru! Şengün Houston Rockets'ta Şova Devam Ediyor

NBA'de normal sezona 12 maçla devam edildi. Rockets, Kings'i 25 sayı farkla mağlup etti.

Alperen Şengün, Sacramento Kings karşısında 17 sayı, 12 asist, 8 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı.

Rockets'ta Jalen Green, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in Takımları Mağlup Oldu

Indiana Pacers'ın San Antonio Spurs'u 152-111 mağlup ettiği maçta Spurs forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman, 6 sayı kaydetti.

Utah Jazz'ın Chicago Bulls'a 130-113 yenildiği maçta ise Jazz forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 2 sayı ve 1 blokla mücadele etti.

Alperen Şengün'den Asist Rekoru! Şengün Houston Rockets'ta Şova Devam Ediyor - Resim : 1

Embiid'den 48 Sayı, 11 Ribaunt

Philadelphia 76ers'ın Washington Wizards'ı 146-128 mağlup ettiği maçta 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 1 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle oynadı.

76ers'ta Joel Embiid, Wizards karşısında 48 sayı, 11 ribaunt ve 6 asistle mücadele etti.

Wizards'ta ise Kyle Kuzma'nın 28 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Jokic'ten "Triple-Double"

Denver Nuggets'ın ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 134-116 yendiği maçta ev sahibi ekibin yıldızı Nikola Jokic, 35 sayı, 14 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı.

Pelicans'ta ise Jordan Hawkins'in 31 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

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