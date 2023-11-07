Londra'da Nefes Kesen Derbi! Gülen Taraf Chelsea Oldu

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham ile Chelsea, Londra derbisinde karşı karşıya geldi. Chelsea, maçı 4-1 kazandı.İşte maça dair detaylar...

Londra'da Nefes Kesen Derbi! Gülen Taraf Chelsea Oldu
Londra'da Nefes Kesen Derbi! Gülen Taraf Chelsea Oldu

Tottenham, 6. dakikada Dejan Kulusevski ile öne geçti. Ange Postecoglou'nun ekibinde Heung Min Son'un 14. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Chelsea'de 21'de Raheem Sterling ve 28. dakikada Moises Caicedo'nun attığı goller de VAR incelemeleri sonrası iptal edildi.

Londra'da Nefes Kesen Derbi!

Chelsea, 33. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Bu pozisyon sonrası Tottenham'da Cristian Romero kırmızı kart gördü. Chelsea'de Cole Palmer, 35. dakikada penaltıyı gole çevirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı tam 12 dakika uzadı ve ilk devre 1-1 sona erdi.

Tottenham'da 55. dakikada Destiny Udogie de ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

Chelsea, 75. dakikada Nicolas Jackson'un attığı golle 2-1 öne geçti. Tottenham, bu gole hemen cevap vermek istedi. Ancak Eric Dier'in 79. dakikada attığı gol VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Londra'da Nefes Kesen Derbi! Gülen Taraf Chelsea Oldu - Resim : 1

Chelsea'de ikinci golü atan Jackson, 90+4 ve 90+7'de yine sahneye çıktı ve hat-trick yaparak takımının sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Chelsea karşısında maçı 9 kişi tamamlayan Tottenham'da Mickey van de Ven ve James Maddison da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldılar. İki oyuncu da ilk devrenin son anlarında oyundan çıktı. Emerson Leite ve Pierre-Emile Höjbjerg oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Tottenham, bu sezon ilk kez mağlubiyet yaşadı ve 26 puanda kaldı. Chelsea, 15 puana yükseldi.

Tottenham, ligde gelecek hafta Wolves deplasmanına gidecek. Chelsea, sahasında Manchester City'yi konuk edecek.

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# Londra # chelsea # Tottenham
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