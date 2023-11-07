Şampiyonlar Ligi'nde 4.Hafta Heyecanı Başlıyor! İşte Haftanın Karşılaşmaları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası, bugün başlayacak.İşte haftanın karşılaşmaları ve tarihleri.

Şampiyonlar Ligi'nde 4.Hafta Heyecanı Başlıyor! İşte Haftanın Karşılaşmaları
Şampiyonlar Ligi'nde 4.Hafta Heyecanı Başlıyor! İşte Haftanın Karşılaşmaları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının dördüncü haftasında, bugün ve yarın toplam 16 maç yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 4.Hafta Heyecanı Başlıyor!

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 6 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün:

20.45 Borussia Dortmund (Almanya)-Newcastle United (İngiltere)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Barcelona (İspanya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Celtic (İskoçya)

23.00 Lazio (İtalya)-Feyenoord (Hollanda)

23.00 Milan (İtalya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Young Boys (İsviçre)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Leipzig (Almanya)

23.00 Porto (Portekiz)-Royal Antwerp (Belçika)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kura GünüZiraat Türkiye Kupası'nda Kura GünüSpor

Yarın:

20.45 Napoli (İtalya)-Union Berlin (Almanya)

20.45 Real Sociedad (İspanya)-Benfica (Portekiz)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Galatasaray

23.00 Kopenhag (Danimarka)-Manchester United (İngiltere)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Sevilla (İspanya)

23.00 PSV Eindhoven (Hollanda)-Lens (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Braga (Portekiz)

23.00 Salzburg (Avusturya)-Inter (İtalya)

# uefa şampiyonlar ligi
Çok Okunanlar
İstanbul'da Metroda İntihar Girişimi!
İstanbul'da Metroda İntihar Girişimi!
AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Gerçekleşen Son Depremler...
AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Gerçekleşen Son Depremler...
Hava Sıcaklıkları ve Yağmurlar Duruluyor! Bugün Hava Durumu Nasıl Olacak?
Hava Sıcaklıkları ve Yağmurlar Duruluyor! Bugün Hava Durumu Nasıl Olacak?
Altını Olanlar Buraya! Altın Kaç TL Oldu? Güncel Fiyatlar...
Altını Olanlar Buraya! Altın Kaç TL Oldu? Güncel Fiyatlar...
7 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
7 Kasım 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar Doğu Perinçek: "Özel de Kılıçdaroğlu da FETÖ ve PKK ile kol kola!" Doğu Perinçek: "Özel de Kılıçdaroğlu da FETÖ ve PKK ile kol kola!" Bayern Münih-Galatasaray Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta Hangi Kanalda? Bayern Münih-Galatasaray Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta Hangi Kanalda?