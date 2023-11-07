Şampiyonlar Ligi'nde 4.Hafta Heyecanı Başlıyor! İşte Haftanın Karşılaşmaları
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası, bugün başlayacak.İşte haftanın karşılaşmaları ve tarihleri.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının dördüncü haftasında, bugün ve yarın toplam 16 maç yapılacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 4.Hafta Heyecanı Başlıyor!
Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 6 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:
Bugün:
20.45 Borussia Dortmund (Almanya)-Newcastle United (İngiltere)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Barcelona (İspanya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Celtic (İskoçya)
23.00 Lazio (İtalya)-Feyenoord (Hollanda)
23.00 Milan (İtalya)-Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Manchester City (İngiltere)-Young Boys (İsviçre)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Leipzig (Almanya)
23.00 Porto (Portekiz)-Royal Antwerp (Belçika)
Yarın:
20.45 Napoli (İtalya)-Union Berlin (Almanya)
20.45 Real Sociedad (İspanya)-Benfica (Portekiz)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Galatasaray
23.00 Kopenhag (Danimarka)-Manchester United (İngiltere)
23.00 Arsenal (İngiltere)-Sevilla (İspanya)
23.00 PSV Eindhoven (Hollanda)-Lens (Fransa)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Braga (Portekiz)
23.00 Salzburg (Avusturya)-Inter (İtalya)