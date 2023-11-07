Ziraat Türkiye Kupası'nda Kura Günü

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4.eleme turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kura Günü
Ziraat Türkiye Kupası'nda Kura Günü

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kura Günü

Kupanın bu turunda 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kura Günü - Resim : 1

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

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