Şampiyonlar Ligi A grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray grubun dördüncü maçında deplasmanda Alman devi Bayern Münih'e konuk olacak. İlk maçı RAMS Park'ta 3-1'lik skorla kaybeden temsilcimiz zorlu deplasmana puan ya da puanlar için çıkacak.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray Rams Park'ta oynanan ilk maçta 1-0 geriye düştüğü maçta Icardi'nin panenka penaltı golü ile eşitliği sağladı. Alman devi karşısında 1-1'den sonra oyun kalitesini yükselten ve taraftar desteğini arkasına alan Sarı Kırmızılı takım 73'te Harry Kane'nin attığı gole kadar rakibi karşısında yoğun bir baskı oluşturmayı başardı. İkinci golün ardından ise dağılan motivasyon sonrası temsilcimiz kalesinde 3'üncü golü gördü.

Şampiyonlar Ligi A Grubu Puan Durumu



1- Bayern Münih 9

2- Galatasaray 4

3- Manchester United 3

4- Kopenhag 1

Bayern Münih-Galatasaray Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?

Bayern Münih-Galatasaray Şampiyonlar Ligi A grubu maçı 8 Kasım Çarşamba saat 23:00'de başlayacak. Mücadele EXXEN platformu üzerinden yayınlanacak. Bundan önceki Manchester United, ve Bayern Münih maçları TV8,5 ekranından şifresiz yayınlanmıştı. Bu maçın da şifresiz olarak yayınlanabileceği düşünülüyor.