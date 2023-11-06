Tuzlaspor'dan Ali Koç İçin Olay Açıklamalar!

Tuzlaspor Kulübü'nden "Fırıldak Ali" başlıklı açıklamada, Fenerbahçe'nin Laime Diack transferine yönelik iddialar gündeme gelirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a bir takım sorular soruldu.

Olgun Peker İddiası

Ayrıca Tuzlaspor'un açıklamasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Makedonya Ligi takımlarından FC Shkupi'nin başkanı Olgun Peker'e transfer parası aktardığı iddia edildi.

Ali Koç'a Sorular

Oyuncunun Nantes Kulübüne 2.4 milyon Avro bedelli transferinden elde ettiğin pay ile Olgun Peker'le beraber Belçika'da hangi kulübü satın aldınız Fırıldak Ali?

Olgun Peker'in sahibi olduğu Skupi kulübü ile ne bağlantın var, kirvenle oralarda ne işler yapıyorsun Fırıldak Ali?

Senden yaşça büyük, Fenerbahçe'ye sayısız katkıları olan 84 yaşındaki Sn. Ogün Altıparmak' a söylediğin sözler saygısızlık değil midir Fırıldak Ali?

"Resmi Belgeleri Paylaşacağız"

Bilindiği üzere TFF Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın Mükerrer 11. Maddesine göre aynı futbolcunun iki ardışık transferinin 16 haftalık bir süre içinde gerçekleşmesi durumunda, bu iki transferde yer alan tarafların bir Köprü Transfer işleminde yer almış olduğu kabul edilir ve ilgililer hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. Bu hususta TFF tarafından Fenerbahçe aleyhine herhangi bir disiplin soruşturması açılmamasına karşın, devamlı surette TFF'nin Fenerbahçe aleyhine hareket ettiği algısı yaratman fırıldaklık değil midir Fırıldak Ali?

Bu hususa dair elimizdeki resmi belgeleri yakında kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz. Kamuoyuna saygılarımızla."