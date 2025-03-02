Alperen Şengün'ün 30 sayısı yetmedi! Houston Rockets, Kings'e boyun eğdi

NBA'de oynanan karşılaşmada Houston Rockets, sahasında Sacramento Kings'i konuk etti. Milli yıldızımız Alperen Şengün, yaklaşık 37 dakika süre aldığı maçta 30 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 1 blok ile takımının en etkili ismi oldu.

Ancak Şengün'ün performansı, takımının mağlubiyetini önleyemedi. Batı Konferansı 5. sıradaki Rockets, sezonun 23. yenilgisini aldı. Jalen Green 24 sayı, Tari Eason ise 14 sayı ile katkı sağladı.

KINGS'TE DEROZAN VE LAVINE FARK YARATTI

Sacramento Kings ise DeMar DeRozan’ın 21 ve Zach LaVine’ın 20 sayısıyla önemli bir galibiyet elde etti. Konuk ekipte Domantas Sabonis, maçın başında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Kings, bu sonuçla sezonun 31. galibiyetine ulaştı.

QUENTIN GRIMES'TAN KARİYER REKORU

Gecenin dikkat çeken bir diğer mücadelesinde Philadelphia 76ers, sahasında Golden State Warriors’ı 126-119 yenerek 9 maç sonra galip geldi.

Bu karşılaşmada Quentin Grimes, 44 sayı ile kariyer rekorunu kırarken, Kelly Oubre Jr. 20 sayılık katkı sağladı. Stephen Curry'nin 29 sayı, 13 asistlik performansı Warriors’a yeterli olmadı ve takım sezonun 28. yenilgisini aldı.

Gecenin sonuçları:

Charlotte Hornets - Washington Wizards: 100-113

Detroit Pistons - Brooklyn Nets: 115-94

Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs: 128-130

Houston Rockets - Sacramento Kings: 103-113

Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks: 117-132

Philadelphia 76ers - Golden State Warriors: 126-119