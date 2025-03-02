Camide gaz sızıntısı! 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Teravih namazı sırasında fenalaşan cemaatten 16 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, gaz sızıntısının doğal gaz ısıtma sisteminden kaynaklandığı belirlendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Camide gaz sızıntısı! 16 kişi hastaneye kaldırıldı
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Fatma Bacı Camisi'nde, teravih namazı sırasında bazı cemaat üyelerinin fenalaşması üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde, kadınlar mescidi bölümünde karbonmonoksit gazı sızıntısı olduğu tespit edildi.

16 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Gazdan etkilenen 16 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, mağdurların bilinçlerinin açık olduğunu ve sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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