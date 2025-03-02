Camide gaz sızıntısı! 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Fatma Bacı Camisi'nde, teravih namazı sırasında bazı cemaat üyelerinin fenalaşması üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde, kadınlar mescidi bölümünde karbonmonoksit gazı sızıntısı olduğu tespit edildi.

16 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Gazdan etkilenen 16 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, mağdurların bilinçlerinin açık olduğunu ve sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirtti.