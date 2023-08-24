Altay Bayındır Fenerbahçe taraftarına veda etti

İsmi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile anılan Fenerbahçe’nin milli kalecisi Altay Bayındır, Twente maçı öncesi sahaya çıkarak, sarı-lacivertli taraftara veda etti.

Altay Bayındır Fenerbahçe taraftarına veda etti
Altay Bayındır Fenerbahçe taraftarına veda etti
Editör: Süleyman Daban
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Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında sahasında oynayacağı Twente maçı öncesi başarılı file bekçisi Altay Bayındır taraftara veda etti. Müsabaka öncesi yapılan anons ile sahanın ortasına gelen Altay Bayındır, sarı-lacivertli taraftarların tezahüratları eşliğinde veda etti. Altay Bayındır’ın geçtiğimiz günlerde Manchester United için sağlık kontrolünden geçtiği de iddia edilmişti.
Altay Bayındır’ın Manchester United ile gelecek günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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