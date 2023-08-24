Ancelotti, Real Madrid'in yeni bir futbolcu almayacağını açıkladı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takıma yeni futbolcu alınmayacağını söyledi.İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında yarın deplasmanda Celta Vigo ile karşılaşacak Real Madrid, son antrenmanını Real Madrid Spor Şehri adlı tesislerinde yaptı.

Ancelotti, Real Madrid'in yeni bir futbolcu almayacağını açıkladı
Ancelotti, Real Madrid'in yeni bir futbolcu almayacağını açıkladı
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Teknik direktör Ancelotti, düzenlediği basın toplantısında, 31 Ağustos gece yarısında sona erecek transfer sezonunun Real Madrid için kapandığını dile getirdi.

"Yeni bir futbolcu gelmesini yüzde 100 olasılık dışı bırakıyorum." diyen Ancelotti, mevcut kadrodan memnuniyet duyduğunu, kaliteli, motive olmuş ve heyecanlı bir takıma sahip olduklarını ifade etti.

Ancelotti, Real Madrid'in yeni bir futbolcu almayacağını açıkladı - Resim : 1

La Liga'da ilk iki maçını kazanarak averajla lider durumda bulunan Madrid'in iyi başlangıcını devam ettirme arzusunda olduğunu kaydeden İtalyan teknik adam, Celta karşısında kaleyi Kepa Arrizabalaga'nın koruyacağını duyurdu.

Diğer yandan, Real Madrid'de 1 Haziran 2021'de başlayan 2. dönemindeki 120. maçına Celta Vigo karşısında çıkacak Ancellotti, "Genel olarak şimdiye kadarki 119 maçtan memnunum." yorumunu yaptı.

İspanya'da gündemde olan, Dünya Şampiyonu Kadın Milli Futbol Takımı'nın kutlamaları sırasındaki bazı hareketlerinden dolayı istifası istenen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales ile ilgili tartışmalara da cevap veren Ancelotti, "Hassas bir konu. Rubiales'in tavırları benim de hoşuma gitmedi. İstifa eder mi ya da etmeli mi? Buna ben karar veremem. Ben Real Madrid Teknik Direktörü olarak sosyal sorumluluğumun mükemmel bir şekilde farkındayım ve ona göre hareket ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Real Madrid'de sakat olan Arda Güler, Dani Ceballos ve Ferland Mendy, Celta Vigo maçında kadroda yer almayacak. Bu üç futbolcu, bugünkü antrenmana katılmayarak tesislerde kondisyon çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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