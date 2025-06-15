Altın kemerin sahibi belli oldu!

Kocaeli’de bu yıl 17’ncisi düzenlenen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde büyük final nefesleri kesti. 1600 güreşçinin katıldığı organizasyonda, başpehlivanlık unvanı Orhan Okulu’nun oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Altın kemerin sahibi belli oldu!
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından organize edilen 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin 3. etabı olan 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, İzmit Atletizm Pisti’nde yoğun katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Ramiz Kahveciler anısına düzenlenen turnuvada, 73’ü başpehlivan, 98’i başaltı, 113’ü büyük orta olmak üzere toplam 1600 güreşçi er meydanına çıktı.

FİNALDE NEFES KESEN MÜCADELE

Güreşseverlerin tribünleri doldurduğu organizasyonun finalinde, Türkiye’nin önde gelen güreşçilerinden Orhan Okulu ile genç rakibi Mustafa Taş karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadelede rakibine üstünlük kuran Okulu, başpehlivan unvanını kazanarak altın kemeri kuşandı.

Şampiyon pehlivan Orhan Okulu’ya kupasını Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, altın kemerini ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın takdim etti. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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