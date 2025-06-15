İsrail’in İran’a saldırılarında bilanço ağırlaşıyor: 128 ölü, 900 yaralı

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son günlerde ülke genelindeki hedeflere yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, saldırılarda 128 kişi hayatını kaybetti, 900 kişi ise yaralandı.