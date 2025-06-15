İsrail’in İran’a saldırılarında bilanço ağırlaşıyor: 128 ölü, 900 yaralı

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülke genelinde düzenlediği hava saldırılarında ölü ve yaralı sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamaya göre, saldırılarda 128 kişi yaşamını yitirirken, 900 kişi de yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İsrail’in İran’a saldırılarında bilanço ağırlaşıyor: 128 ölü, 900 yaralı
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İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in son günlerde ülke genelindeki hedeflere yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, saldırılarda 128 kişi hayatını kaybetti, 900 kişi ise yaralandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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