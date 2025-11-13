Altın madalya Türkiye'nin! Filenin Sultanları Azerbaycan’ı 3-0 yendi!

A Milli Kadın Voleybol Takım'ımız, 6. İslami Dayanışma Oyunları finalinde Azerbaycan ile karşı karşıya geldi. Kadın Voleybol Milli Takımı'mız, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nın final müsabakasında Azerbaycan ile karşılaştı.

MİLLİLER RAKİBİNİ 3-0 MAĞLUP ETTİ

Millilerimiz, rakibini 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Mücadeleden setlerde 3-0'lık sonuçla galibiyetle ayrılan Millilerimiz, altın madalyayı kazandı.

Bu sonuçla birlikte Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları tarihindeki 2. altın madalyasını kazanmış oldu.

İŞTE SET SONUÇLARI

Final müsabakasının set sonuçları şu şekilde:

1. Set: 25-14

2. Set: 25-10

3. Set: 25-18

