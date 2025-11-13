Fenerbahçe efsanesi geri döndü! İşte kulüpteki yeni görevi

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Tuncay Şanlı, sarı-lacivertli kulübe sürpriz bir görevle geri döndü. Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'nın Futbol Akademi bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başladığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Efsanemiz Tuncay Şanlı yeniden Fenerbahçe’de. Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlamıştır."

YENİ GÖREVİNİN KAPSAMI AÇIKLANDI

Açıklamada, Şanlı'nın sorumluluk alanı da detaylandırıldı: "Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak."

Kulüp, bu yeni atamayla hedeflenen amacı da belirtti: "Tuncay Şanlı’nın katılımıyla, Futbol Akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Tuncay Şanlı’ya yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz."