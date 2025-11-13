Fenerbahçe efsanesi geri döndü! İşte kulüpteki yeni görevi

Sarı-lacivertli kulüp, efsanevi oyuncularından Tuncay Şanlı'nın "Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü" olarak akademi bünyesinde göreve başladığını resmen ilan etti

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe efsanesi geri döndü! İşte kulüpteki yeni görevi
Yayınlanma:

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Tuncay Şanlı, sarı-lacivertli kulübe sürpriz bir görevle geri döndü. Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'nın Futbol Akademi bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başladığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Efsanemiz Tuncay Şanlı yeniden Fenerbahçe’de. Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlamıştır."

YENİ GÖREVİNİN KAPSAMI AÇIKLANDI

Açıklamada, Şanlı'nın sorumluluk alanı da detaylandırıldı: "Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri yaratma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak."

Kulüp, bu yeni atamayla hedeflenen amacı da belirtti: "Tuncay Şanlı’nın katılımıyla, Futbol Akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Tuncay Şanlı’ya yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz."

Kağıthane'de 'çocuk sesi' kavgası: Kapı dürbününden kurşun yağdırdı, ölü ve yaralılar varKağıthane'de 'çocuk sesi' kavgası: Kapı dürbününden kurşun yağdırdı, ölü ve yaralılar varYurt
Adalet Bakanı Tunç, İspanyol mevkidaşı ile Rojin Kabaiş'in ölümünü görüştüAdalet Bakanı Tunç, İspanyol mevkidaşı ile Rojin Kabaiş'in ölümünü görüştüGündem
fenerbahçe tuncay şanlı
Günün Manşetleri
“Suça Sürüklenen Çocuklar” için yeni karar
Deprem bölgesinde 350 bininci konut tamamlandı
UKOME 84 noktayı oybirliğiyle onayladı
Düşen uçakla ilgili 7 soru 7 cevap
'Başvuran öğrencilerin yüzde 97'sini yurtlara yerleştirdik'
Konut satışları Ekim ayında 2025'in zirvesini gördü
Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu oldu!
Çayda boya, pekmezde şeker, peynirde bitkisel yağ!
Buldan Belediyesi’nde 31 milyonluk kamu zararı iddiası
23 ilde 1.8 milyarlık dolandırıcılık çetesi çökertildi
Çok Okunanlar
BİM’de Kasım indirimi! 14 Kasım Cuma aktüel ürünler listesi yayımlandı BİM’de Kasım indirimi! 14 Kasım Cuma aktüel ürünler listesi yayımlandı
Türk vatandaşlarına müjde: Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi! Türk vatandaşlarına müjde: Vizesiz gidilebilecek ülkeler listesi güncellendi!
Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda! Sıcaklıklar düşüyor, kar kapıda!
Altın piyasasında son durum Altın piyasasında son durum
Düşen uçakla ilgili 7 soru 7 cevap Düşen uçakla ilgili 7 soru 7 cevap