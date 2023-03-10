Anadolu Efes Avrupa'da kayıp

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, 3. dakikada Cohen'in üç sayılık basketiyle 8 sayı farka ulaştı: 2-10. Üstünlüğünü sürdüren misafir takım, Dibartolomeo ve Martin'in üst üste üç sayılık basketleriyle 8. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 13-25. Kalan bölümde de etkili olan Maccabi Tel Aviv, son dakikada 15 sayı farkı gördüğü periyodu 33-20 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle başlayan İsrail temsilcisi, Martin'in üç sayılık basketleriyle 12-0'lık seri yakalayıp, 14. dakikada farkı 25 sayıya kadar yükseltti: 20-45. Anadolu Efes, Beaubois ve M'Baye'ın isabetli atışlarıyla toparlanmaya çalışsa da soyunma odasına Maccabi Tel Aviv'in 54-33 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya Dunston ve Bryant'ın basketleriyle giren Anadolu Efes, savunmada ise başarılı olamadı. Boyalı alana kolay top indiren konuk ekip, 25. dakikayı 23 sayı farkla 62-39 üstün geçti. Misafir takım final periyoduna 68-48 önde girdi.

Anadolu Efes, son periyoda iyi başladı. Özellikle savunmada ilk 5 dakikada etkili bir görüntü sergileyen lacivert-beyazlılar, hücumda da sık sık çizgiye gelerek skor üretmeyi başardı. Clyburn'ün 36. dakikadaki basketiyle lacivert-beyazlılar, farkı 12 sayıya çekti: 60-72. Brown'ın üç sayılık basketiyle toparlanan Maccabi Tel Aviv, kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve parkeden 86-64 galip ayrıldı.