Anadolu Efes, Bayern Münih'i devirdi

THY EuroLeague'de 13. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Anadolu Efes, 13. hafta maçında sahasında Almanya'nın Bayern Münih ekibini ağırladı.

Kritik mücadele karşılıklı basketlerle başladı. Anadolu Efes, Ercan Osmani ve Poirer ile etkili oldu. Bayern Münih ise Devin Booker'ın pota altındaki etkili performansıyla Anadolu Efes'in ilk periyotta farkı açmasına fırsat vermedi.

Devin Booker karşısında zorlanan lacivert-beyazlılar, Elijah Bryant'ın son saniyede attığı üçlükle ilk periyodu 27-22 önde bitirdi.

İkinci periyoda etkili başlayan Anadolu Efes, 13. dakikada Elijah Bryant'ın 2 sayılık basketiyle skoru 33-23'e getirerek aradaki farkı 10'a çıkardı. Bu basketten sonra dış atışlarla isabet bulan Almanya ekibi, Carsen Edwards'ın 15. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 3'e kadar indirdi ve skoru 37-34'e getirdi.

Anadolu Efes, Booker ve Edwards'ın etkili performansına rağmen Jordan Nwora ve Daniel Oturu'nun öne çıkmasıyla soyunma odasına 56-48 üstün gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında konuk ekip Bayern Münih tempoyu artırdı. Almanya temsilcisi, özellikle Nicholas Weiler-Babb'ın dış atışlardan bulduğu isabetlerle farkı azalttı. Konuk ekip, üçüncü periyodun bitmesine 3 saniye kala Edwards'ın serbest atış çizgisinden bulduğu 2 basketle farkı 1'e indirdi ve üçüncü çeyrek Anadolu Efes'in 74-73 üstünlüğüyle sona erdi.

ANADOLU EFES 7. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ

Taraftar desteğini de arkasına alan Anadolu Efes, Rolands Smits ve Darius Thompson ile son periyoda hızlı başladı. Lacivert-beyazlılar, Rodrigue Beaubois'nın kritik anlardaki üç sayılık basketleriyle aradaki farkın azalmasına izin vermedi ve maçı 101-90 kazandı.

Anadolu Efes bu sonuçla 7. galibiyetini alırken Bayern Münih ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Anadolu Efes, çift maç haftasının bir sonraki ayağında 5 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a konuk olacak.