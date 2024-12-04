Fenerbahçe Beko, deplasmanda Baskonia'ya kaybetti

THY EuroLeague'de 13. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. EuroLeague'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe Beko, 13. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Baskonia takımıyla karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-12, devreyi de 45-25'lik skorla önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da farkın kapanmasına izin vermeyen Baskonia, üçüncü çeyreği 63-47 önde tamamlarken maçı da 88-76'lık skorla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko, bu sonucun ardından EuroLeague'deki üst üste ikinci, toplamda 4. mağlubiyetini yaşadı. Baskonia ise ligdeki 6. galibiyetini elde etmiş oldu.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki çift maç haftanın ikinci mücadelesinde 5 Aralık Perşembe günü saat 22.45'te deplasmanda Real Madrid'e konuk olacak.