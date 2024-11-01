Anadolu Efes deplasmanda Alba Berlin'i devirdi

THY EuroLeague'de 7. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Anadolu Efes, 7. hafta mücadelesinde deplasmanda Almanya ekibi Alba Berlin'e konuk oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, pota altını etkili kullanarak ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Beaubois'yla üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan lacivert-beyazlılar, 14. dakikada skoru 23-37'ye getirerek farkı 14'e yükseltti. Devre sonunda Oturu'yla üst üste basketler kaydeden Anadolu Efes, soyunma odasına 51-35 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte iki takım da boyalı alanı iyi kullandı ve Anadolu Efes, son çeyreğe 16 sayılık farkı koruyarak 52-68 üstünlükle girdi. Son çeyreğe de iyi başlayan Anadolu Efes, 33. dakikada farkı 21'e kadar (54-75) çıkardı. Anadolu Efes, son bölümde rakibinin maça ortak olmasına izin vermedi ve salondan 86-70'lik skorla galip ayrıldı.

Anadolu Efes ligde 4. galibiyetini alırken, Alba Berlin 6. yenilgisini yaşadı. Anadolu Efes puanını 8'e yükseltirken Alba Berlin 2 puanla son sırada kaldı.