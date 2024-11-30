Anadolu Efes, deplasmanda ASVEL'e yenildi

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 12. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'e konuk oldu. Anadolu Efes, devreye 55-47 önde girdiği maçta rakibina 97-72 mağlup oldu. Anadolu Efes, bu sonuçla 12. maçında 6. yenilgisini almış oldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Anadolu Efes, deplasmanda ASVEL'e yenildi
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THY EuroLeague'de 12. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Anadolu Efes, 12. hafta maçında deplasmanda Fransa ekibi LDLC ASVEL ile karşı karşıya geldi.

İki takımın da hücumda etkili performans gösterdiği karşılaşmanın ilk çeyreği Anadolu Efes'in 25-22'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci çeyreğinde de Beaubois'nın etkili oyunuyla kontrolü elinde tutan Anadolu Efes, devreye de 55-47 önde girmeyi başardı.

Anadolu Efes, deplasmanda ASVEL'e yenildi - Resim : 1

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan taraf ev sahibi ekip LDLC ASVEL oldu. Fransa temsilcisi etkili oyunuyla farkı eriterek son çeyreğe 70-67 üstün girdi.

Son çeyrekte de Anadolu Efes'e üstünlük kurmayı başaran LDLC ASVEL, farkı artırarak maçı 97-82 kazandı.

Anadolu Efes, deplasmanda ASVEL'e yenildi - Resim : 2

Bu sonuçla Anadolu Efes, 6. kez sahadan yenik ayrıldı. Fransız ekibi ise 4. kez galip geldi.

Anadolu Efes, EuroLeague'de oynayacağı sıradaki maçta Bayern Münih'i konuk edecek. ASVEL ise evinde Real Madrid'i ağırlayacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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