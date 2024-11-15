Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'i devirdi! Lacivert-beyazlılardan kritik galibiyet

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 10. haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk oldu. Rakibini 74-64'lük skorla yenmeyi başaran lacivert-beyazlılar, ligdeki 6. galibiyetini aldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'i devirdi! Lacivert-beyazlılardan kritik galibiyet
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THY EuroLeague'de 10. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Real Madrid ile Anadolu Efes, İspanya'da karşı karşıya geldi.

Real Madrid'e konuk olan Anadolu Efes, kritik karşılaşmayı 74-64'lük skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyonda 5'i deplasmanda olmak üzere 6. galibiyetini aldı. Real Madrid ise sahasında ilk, toplamda ise 6. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'i devirdi! Lacivert-beyazlılardan kritik galibiyet - Resim : 1

Wizink Center'da oynanan karşılaşmaya çok etkili başlayan Anadolu Efes, ilk periyodu 19-6 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de hız kesmeyerek iyi oyununu sürdüren ve farkı açan lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 47-25 üstün girdi.

Üçüncü periyodu 58-49 önde geçen Anadolu Efes, karşılaşmadan da 74-64 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid'i devirdi! Lacivert-beyazlılardan kritik galibiyet - Resim : 2

Lacivert-beyazlı takımda mücadelede forma giyen 11 oyuncudan 10'u skor üretti. Alınan galibiyete Elijah Bryant 13, Jordan Nwora ile Darius Thompson ise 10'ar sayılık katkı sağladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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