Anadolu Efes, deplasmanda Zalgiris'e kaybetti
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 14. haftasında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile kaşılaştı. Mücadele genelinde rakibine üstünlük kuramayan Anadolu Efes, karşılaşmadan 85-72'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Anadolu Efes, 7. yenilgisini yaşadı.
THY EuroLeague'de 14. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Anadolu Efes, 14. hafta maçında deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'a konuk oldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip Zalgiris Kaunas, Zalgirio Arena'daki maçın ilk çeyreğini 27-17'lik skorla önde tamamladı. Maçın ikinci çeyreğinde de etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, devre arasına da 48-30 üstün girmeyi başardı.
Anadolu Efes, üçüncü çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da son periyoda 63-53 önde giren Zalgiris Kaunas, maçı 85-72'lik skorla kazandı.
Zalgiris Kaunas'ta Lonnie Walker, 18 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Anadolu Efes'te Elijah Bryant'ın 23 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.
Anadolu Efes, bu sonuçla EuroLeague'deki 7. yenilgisini yaşadı. Zalgiris Kaunas ise ligdeki 8. galibiyetini aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı