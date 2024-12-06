Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i mağlup etti
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 14. haftasında deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 82-70'lik skorla kazanan sarı-lacivertliler, ligdeki 10. galibiyetini aldı.
THY EuroLeague'de 14. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko, 14. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına konuk oldu.
Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği ev sahibi Real Madrid'in 20-12'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyottan itibaren karşılaşmada etkinliğini artıran Fenerabahçe Beko, devre arasına 37-31'lik üstünlükle girdi.
Karşılaşmanın üçüncü periyodunda da skor üstünlüğünü elinde tutmayı başaran Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 60-47 önde girdi. Maç genelinde rakibine oyun üstünlüğü kuran sarı-lacivertliler, son periyotta da hata yapmayarak maçı 82-70'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Fenerbahçe Beko, bu sonuçla EuroLeague'deki 10. galibiyetini aldı. Real Madrid ise bu sonuçla ligdeki 8. yenilgisini yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı