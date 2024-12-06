Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i mağlup etti

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 14. haftasında deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 82-70'lik skorla kazanan sarı-lacivertliler, ligdeki 10. galibiyetini aldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i mağlup etti
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THY EuroLeague'de 14. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe Beko, 14. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına konuk oldu.

Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği ev sahibi Real Madrid'in 20-12'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyottan itibaren karşılaşmada etkinliğini artıran Fenerabahçe Beko, devre arasına 37-31'lik üstünlükle girdi.

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i mağlup etti - Resim : 1

Karşılaşmanın üçüncü periyodunda da skor üstünlüğünü elinde tutmayı başaran Fenerbahçe Beko, son çeyreğe 60-47 önde girdi. Maç genelinde rakibine oyun üstünlüğü kuran sarı-lacivertliler, son periyotta da hata yapmayarak maçı 82-70'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i mağlup etti - Resim : 2

Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i mağlup etti - Resim : 3

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla EuroLeague'deki 10. galibiyetini aldı. Real Madrid ise bu sonuçla ligdeki 8. yenilgisini yaşadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Beko euroleague real madrid
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