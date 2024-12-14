Anadolu Efes, Panathinaikos'u devirdi

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. EuroLeague'in 15. haftasında Anadolu Efes, İstanbul'da A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u ağırladı.

Taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes; Poirier ve Nwora'nın sayılarıyla ilk 4 dakikalık bölümde 10-2'lik seri yakaladı. Panathinaikos pota altında Hernangomez ve Cedi Osman ile etkili olurken, Anadolu Efes ilk periyodu 20-15 üstün geçti.

İkinci çeyreğe Sloukas, Brown ve Ömer Faruk Yurtseven'in basketleriyle 7-0'lık seriyle başlayan Panathinaikos, 22-20 öne geçti. Oturu'nun pota altında etkili mücadelesiyle oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, soyunda odasına da 45-34 önde gitmeyi başardı.

Etkili performansını maçın ikinci yarısına taşıyan Anadolu Efes, hem hücum hem de savunmada zorlanan rakibi karşısında farkı daha da açarak son çeyreğe 68-46 önde girdi.

Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Anadolu Efes, bir ara farkı 29 sayıya kadar çıkardığı müsabakadan 93-67 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, bu sonuçla EuroLeague'deki 8. galibiyetini elde etti. Ergin Atamanlı Panathinaikos ise 7. kez mağlup oldu.

TOMISLAV MIJATOVIC GALİBİYETİ DEĞERLENDİRDİ

Panathinaikos'u 93-67 yenen Anadolu Efes'te başantrenör Tomislav Mijatovic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Mijatovic, istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını söyledi. Mijatovic, "Oyuncularım oyunun tümünde, kaç dakika süre aldıkları fark etmeksizin iyi performans gösterdi. Harika bir koç tarafından yönetilen bir takımla karşılaştık. Oyuncularımız konsantrasyonunu kaybetmeden maçı götürdü. Tüm oyuncuların sağlıklı olmasından dolayı da çok mutluyum. Uzun bir yolumuz var ama çok da heyecanlıyım. Bundan sonra karşımızdaki rakip kim olursa olsun kendimize inanmaya devam etmeli, hedeflediğimiz noktalara ulaşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Herkesin büyük beklentiler içinde olduğunu bildiğini, kendisinin de büyük beklentilerde olduğunu belirten Mijatovic, "Uzun bir sezon yaşıyoruz. Her takımın başına gelebileceği gibi önünüze bazı engeller çıkabilir. Bir dönem deplasmanda iyi oynayıp iç sahada kaybettiğimiz maçlar olmuştu. İnşallah sağlık durumu pozitif devam eder. Bu çok kritik olacak. Her maçı kazanacağımıza söz veremem ama biz Anadolu Efes'iz. Kulübün DNA'sında kazanmak var. Daha önce de belirtmiştim, THY EuroLeague bir dağa çıkmaya benziyor. Dağın zirvesine sprint atarak çıkamazsınız. Kazandığımız galibiyetleri daha da değerli hale getirecek olan sonraki galibiyettir." dedi.

Tomislav Mijatovic, hem kendisinin hem de takımdaki oyuncuların EuroLeague'in zorluğunun farkında olduğunu belirterek, "Dünkü sonuçlara bakınca bunu görüyorsunuz. Bazen maçları kolay kazanırsınız ama hiçbir zaman 'Bu maçı rahat kazanırız.' diyemezsiniz. Tüm oyuncularımız her maçta azami en iyi performansla oynamaları gerektiğini biliyor. Bu bir maraton ve oyuncularımız bunu kabullendi. Her zaman sağlıklı olmamız için dua ediyorum. Umarım yükselişlerimiz daha fazla, düşüşlerimiz de daha az olur." açıklamasını yaptı.

Takımın oyun içindeki verimliliği her zaman ileriye götürmek istediğini dile getiren Mijatovic, "Bunun üzerine sürekli çalışıyoruz. Basketbol canlı bir oyun ama son maçlarda üçüncü çeyrek performanslarımızın daha iyi gittiğini görüyoruz. Oyuncularımız bugün 40 dakika boyunca harika performans gösterdi." ifadelerini kullandı.

ERGİN ATAMAN'DAN AÇIKLAMALAR

Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman da karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman, oyuna kötü başladıklarını belirterek "Bugün berbat bir basketbol oynadık. Çok kolay basketler yedik. Sonrasında oyunun kontrolünü kaybettik. Kolay atışları kaçırdık. Anadolu Efes harika oynadı. Burada Larkin'in katkısı çok önemliydi. İç sahada iyi oynadıklarını zaten biliyorduk. Hücumda çok iyi değildik, altyapı takımı gibi oynadık. Bu akşam Nunn'ı kullanamadık ve böyle bir sonuç oldu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye karşı 2017 yılında play-off maçını kaybeden oyuncuları Atina'ya otobüsle gönderen Panathinaikos Başkanı Dimitrios Giannakopoulos'un sosyal medya hesabından otobüs paylaşımı yapmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ergin Ataman, "Yarın sabah 11.50 uçağıyla Atina'ya dönüyoruz ve hafta sonunda lig maçımız var." cevabını verdi.

THY EuroLeague'de Paris ve Olympiakos dışındaki takımların kırılgan olduğunu dile getiren Ergin Ataman, "Takımların günlük performanslar sergilediğini düşünüyorum. Anadolu Efes'e kaybettik ancak onlarla aynı sayıda galibiyete sahibiz. Bu hafta enteresan sonuçlar oldu. Biz kendimize bakıyoruz. Dinamizm, istek ve agresiflik anlamında geçen yılın çok uzağındayız. Bu da bizi kırılgan yapıyor. Kendi sahamızda daha iyi oynuyoruz. Nunn bizim hücum düzenimizin en önemli oyuncusu. Bugün Grant ve Cedi Osman düşük yüzdeyle oynadı. Ama ben çok büyük bir demoralizasyon görmüyorum. Bizim sağlam durup hafta içindeki 2 maçı kazanmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Kadrolarının geçen yıldakine benzediğini vurgulayan Ergin Ataman, şunları kaydetti, "Ama bu kırılganlığı bu sene yaşıyoruz, buna çözüm bulmaya çalışıyoruz. Benzer sorunları Real Madrid'in de yaşadığını görüyoruz. Geçen yılki büyük coşkunun verdiği rehavet belki de hala takımın üzerinde. Buna önlem almaya çalışıyoruz. Şu anda 8 galibiyetteyiz. Çok büyük bir sıkıntı görmüyorum ama ilerisi açısından kötü bir dönem geçiriyoruz. Sezona iyi başladık aslında. İstanbul'daki Fenerbahçe galibiyeti gibi önemli galibiyetlerimiz oldu ancak son 5 maçın 4'ünü kaybettik." dedi.