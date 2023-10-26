Ancelotti'den Arda Güler İçin El Clasico Kararı! Arda Güler El Clasico'da Olacak Mı?

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra iki kez sakatlık yaşayan Arda Güler uzun süredir takımla antrenmanlarda yer alıyor. Milli yıldızın ilk maçına çıkması için artık geri sayıma geçilirken Arda Güler'in sahaya çıkma konusunda aceleci davranmadığı ifade ediliyor.

İspanyol basını Arda Güler'in mini bir seozn öncesi kamp geçirdiğini ve fiziksel olarak tam hazır hale gelmeden forma giymeyeceğini aktardı. Carlo Ancelotti'nin Sevilla maçının kadrosuna Arda Güler'i dahil edeceği iddia edilmişti fakat İtalyan teknik adam milli oyuncuyu Sevilla maçının kadrosuna almamıştı.

Arda Güler El Clasico'da Olacak Mı?

Braga ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna da alınmayan Arda Güler içni yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Ancelotti, büyük maç atmosferinin tecrübe etmesi sebebiyle Arda Güler'i Barcelona ile oynanacak El Clasico'nun kadrosuna almayı düşünüyor.

Arda Güler'in Barcelona karşısında forma giymeyeceği fakat takımın Barcelona'ya yapacağı seyahatte bulunacağı aktarıldı. Haberde Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de veya sonradan forma şansı vermeyeceği fakat genç oyuncunun bu zorlu atmosfere alışmasını istediği ifade edildi.

Ancelotti ve sağlık heyeti Arda Güler'i bir süre daha sahaya sürmeyi planlamıyor fakat genç oyuncunun alternatif yaratabileceği konusu da gözardı edilmiyor.

Carlo Ancelotti ve teknik heyet takımın bir parçası olduğunu hissetmek ve Barcelona gibi büyük atmosferlere alışması gerektiğini öğrenmesi için Arda Güler'i kadroya alabilir. Haberde ayrıca Arda Güler'in tam anlamıyla birkaç hafta içerisinde hazır hale geleceği de aktarıldı. Genç yıldızın sahalara geri dönmek için aceleci davranmadığı da belirtildi.

Arda Güler'in sezonun geri kalanında tam performansıyla sahada yer almak istediği ve bu yüzden hazır hale gelmeden forma giymek için sabırsızlanmadığı ifade edildi.