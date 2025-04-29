Ancelotti'den sürpriz karar: Real Madrid'den sonra Brezilya'ya

Real Madrid’in tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti, dünya futbolunun en köklü milli takımlarından biri olan Brezilya’nın başına geçmeye hazırlanıyor. İspanyol spor gazetesi Marca’nın haberine göre, 65 yaşındaki İtalyan teknik adam ile Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF) arasında anlaşma sağlandı.

Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. Ancelotti'nin Real Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, sezon sonunda takımdan ayrılarak Brezilya Milli Takımı’nın başına geçeceği belirtiliyor.

TANIDIK YILDIZLARLA YENİDEN BULUŞACAK

Ancelotti, yeni görevinde kendisi için yabancı olmayan bir oyuncu grubunu yönetecek. Real Madrid’de birlikte çalıştığı Vinicius Jr., Rodrygo, Militao ve yakın gelecekte takıma katılacak Endrick, Brezilya Milli Takımı’nın önemli parçaları arasında yer alıyor. Bu durum, Ancelotti’nin adaptasyon sürecini kolaylaştıracak bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

REAL MADRID’DE BAŞARILARLA DOLU BİR DÖNEM

Carlo Ancelotti, 2021-22 sezonunda yeniden Real Madrid’in teknik direktörlüğüne getirilmişti. İkinci döneminde 229 maça çıkan İtalyan çalıştırıcı, maç başına 2.94 puan ortalaması yakalayarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Ancelotti'nin Real Madrid kariyerinde elde ettiği başarılar arasında 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 LaLiga şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupa ve 2 İspanya Kupası bulunuyor.

Marca’nın haberine göre Carlo Ancelotti ile Brezilya Futbol Konfederasyonu arasındaki anlaşma büyük oranda tamamlandı. Resmi açıklamanın ve imzaların önümüzdeki haftalarda kamuoyuna duyurulması bekleniyor.