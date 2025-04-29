İran’daki liman faciasında ilk rapor: Güvenlik kuralları hiçe sayılmış

İran’ın Hürmüzgan Eyaleti’ne bağlı Bender Abbas kentinde bulunan Şehit Recai Limanı’nda 26 Nisan’da meydana gelen ve 70 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya dair ilk resmi rapor açıklandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
İran’daki liman faciasında ilk rapor: Güvenlik kuralları hiçe sayılmış
Yayınlanma:

Olayı soruşturan inceleme komitesi, patlamaya ilişkin ilk bulguları kamuoyuyla paylaştı. Raporda, güvenlik önlemleri ile sivil savunma kurallarının ihlal edildiği açıkça belirtildi.

İran İçişleri Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, olay sonrası yanıltıcı ve çelişkili açıklamaların yapıldığı, bu nedenle güvenlik ve yargı birimlerinin sorumluları belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Raporda ayrıca, patlamanın kesin nedeninin tespit edilebilmesi için teknik ve laboratuvar incelemelerinin tamamlanması gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı ve detaylı analizlerin sürdüğü kaydedildi.

Sorumluların adalet önüne çıkarılacağı belirtilen raporda, kamuoyuna yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesi çağrısı yapıldı.

Öte yandan, yangının etkilediği alanlardan biri olan Bender Abbas’ta 2 gün süren müdahalenin ardından alevlerin tamamen kontrol altına alındığı bildirildi. İranlı yetkililer, limanın bir kısmının zarar gördüğünü, ancak diğer bölümlerde faaliyetlerin yeniden başladığını duyurdu.

Denizciler Sendikasından çağrı: 1 Mayıs’ta sadece işçiler değil herkes meydanlaraDenizciler Sendikasından çağrı: 1 Mayıs’ta sadece işçiler değil herkes meydanlaraYurt
Yeşilçam'da bir yıldız daha kaydı: Sevilen oyuncu hayatını kaybettiYeşilçam'da bir yıldız daha kaydı: Sevilen oyuncu hayatını kaybettiKültür Sanat

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

iran yangın
Günün Manşetleri
1 Mayıs’ta sadece işçiler değil herkes meydanlara
Soğuk havalar bitiyor mu?
Mart ayı işsizlik verileri açıklandı
Sahte içki operasyonu!
Vatan Partisi'nden devrimci çözüm
Meteoroloji birçok il için fırtına uyarısı yaptı
Deprem sonrası fahiş fiyat skandalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
İstanbul'daki depremlerde okullar hasar aldı mı?
68 ilde siber suç operasyonu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo 1 milyon TL konut kredisinde çarpıcı tablo
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor
1 Mayıs'ta A101 rafları dolacak: Teknolojiden mutfağa indirim yağmuru 1 Mayıs'ta A101 rafları dolacak: Teknolojiden mutfağa indirim yağmuru
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Açıklandı! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Açıklandı!