İran’daki liman faciasında ilk rapor: Güvenlik kuralları hiçe sayılmış

Olayı soruşturan inceleme komitesi, patlamaya ilişkin ilk bulguları kamuoyuyla paylaştı. Raporda, güvenlik önlemleri ile sivil savunma kurallarının ihlal edildiği açıkça belirtildi.

İran İçişleri Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, olay sonrası yanıltıcı ve çelişkili açıklamaların yapıldığı, bu nedenle güvenlik ve yargı birimlerinin sorumluları belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Raporda ayrıca, patlamanın kesin nedeninin tespit edilebilmesi için teknik ve laboratuvar incelemelerinin tamamlanması gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı ve detaylı analizlerin sürdüğü kaydedildi.

Sorumluların adalet önüne çıkarılacağı belirtilen raporda, kamuoyuna yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesi çağrısı yapıldı.

Öte yandan, yangının etkilediği alanlardan biri olan Bender Abbas’ta 2 gün süren müdahalenin ardından alevlerin tamamen kontrol altına alındığı bildirildi. İranlı yetkililer, limanın bir kısmının zarar gördüğünü, ancak diğer bölümlerde faaliyetlerin yeniden başladığını duyurdu.