Ancelotti’ye hapis şoku! Vergi kaçakçılığı davası sonuçlandı

İspanya’da görev yaptığı dönemde birçok başarıya imza atan Carlo Ancelotti, bu kez mahkeme kararıyla gündemde. Hukuki kaynakların EFE haber ajansına verdiği bilgiye göre, Real Madrid’in eski teknik direktörü, 2014 mali yılına ait vergi kaçakçılığı suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Madrid İl Mahkemesi’nin 30. Dairesi tarafından verilen kararda, Ancelotti ayrıca 386.361,93 euro para cezasına ve üç yıl boyunca kamu yardımı ve sübvansiyonlardan yararlanma hakkının kaybına hükmedildi.

2015 SUÇLAMASINDAN BERAAT GELDİ

Ancelotti hakkında 2015 yılına ilişkin benzer bir suçlama daha bulunuyordu. Savcılık, o yıl için 675.718 euro vergi kaçırdığını ileri sürdü. Ancak mahkeme, 2015 yılına ilişkin gelir vergisi (IRPF) kaçakçılığı suçlamasından Ancelotti’yi beraat ettirdi. Yine de 2014 yılına ait 386 bin eurodan fazla vergi borcunun kamu hazinesi lehine geçerli olduğu karara bağlandı.

“ASLA VERGİ KAÇIRMAYI DÜŞÜNMEDİM”

Madrid’de 2 ve 3 Nisan tarihlerinde görülen duruşmalarda savunmasını yapan Carlo Ancelotti, hiçbir zaman vergi kaçırma kastının olmadığını belirtti. Tüm finansal işlemleri kulüp ve danışmanlarının yönlendirmesiyle gerçekleştirdiğini ifade eden Ancelotti, beraatini talep etti.

Ayrıca, 2021 yılının Aralık ayında borcunu ödemiş olduğunu vurgulayan İtalyan teknik adam, zararın giderildiği ve yargı sürecinin uzamaması için iş birliği yaptığı gerekçeleriyle cezai sorumluluğunun hafifletilmesini istedi.