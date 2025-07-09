Bebekler hastanede karıştı: Gerçek 17 yıl sonra ortaya çıktı

Diyarbakır’da 2007 yılında dünyaya gelen bir Y.A., yıllar sonra ailesinin kan grubu ile kendi kan grubu arasındaki uyuşmazlığı fark etti. Aile, bebeklerin hastanede karıştırıldığını öne sürerek adalet arıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bebekler hastanede karıştı: Gerçek 17 yıl sonra ortaya çıktı
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Diyarbakır’da yaşayan 18 yaşındaki Y.A., anne ve babasının kan grubu ile kendi kan grubunun uyuşmadığını fark edince şüphelendi. Anne Z.A.’nın 0 Rh pozitif, baba M.A.’nın ise 0 Rh negatif olduğu, ancak Y.A.’nın A Rh pozitif kan grubuna sahip olduğu belirlendi.

Bu fark üzerine yapılan DNA testi, büyük bir gerçeği açığa çıkardı: “Annelik ve babalık olasılığı yüzde 0.”

2007’DE DOĞDU, KUVÖZDE TEDAVİ GÖRDÜ

23 Mayıs 2007’de prematüre olarak dünyaya gelen ve 1 kilo 300 gram ağırlığında olan Y.A., doğum sonrası bir süre kuvözde kaldı. O süreçte ailesine gösterilmeyen bebek, tedavinin ardından teslim edildi. Ancak kayıtlarda doğduğu gün kan grubu 0 Rh pozitif olarak belirtilirken, 6 gün sonra bu bilgi A Rh pozitif olarak değiştirildi.

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aile, çocuklarının hastanede başka bir bebekle karıştırıldığını öne sürerek avukatları Şahin Koyun aracılığıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan testte de “Biyolojik anne ve babalık reddedildi” ifadesi yer aldı.

Ailenin avukatı Şahin Koyun, “Bilimsel olarak anne ve babanın her ikisi de 0 kan grubuna sahipse çocuklarının başka bir kan grubuna sahip olması mümkün değil. Çocuk doğduğunda yapılan ilk testte 0 Rh pozitif çıkmış, ancak 6 gün sonra yapılan testte A Rh pozitif olduğu görülüyor. Bu açıkça bir karışıklık olduğunu gösteriyor” dedi.

Koyun sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuk yaklaşık iki ay boyunca kuvözde kalıyor ve aileye gösterilmiyor. Bu süreçte büyük bir hata yapılmış olabilir. Başsavcılık ve Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı. Aile ciddi şekilde psikolojik olarak etkilenmiş durumda. 18 yıldır devam eden bu karmaşanın artık sona ermesini talep ediyoruz.”

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