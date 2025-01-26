Antalya’da puanlar paylaşıldı: Antalyaspor Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İki takımın da gol fırsatlarını değerlendirdiği mücadele, 1-1’lik skorla tamamlandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Antalya’da puanlar paylaşıldı: Antalyaspor Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı
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Corendon Airlines Park Antalya’da oynanan maçın ilk yarısı, iki takımın da kontrollü oyunuyla geçti. Beşiktaş, Rashica ve Gedson Fernandes üzerinden etkili olmaya çalışırken, Antalyaspor kalecisi Kenan Piric yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıktı. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 eşitlikle girildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 79. dakikada Gedson Fernandes’in harika pasında Immobile’nin sağ çaprazdan yaptığı ortayı değerlendiren Rafa Silva’nın kafa vuruşuyla öne geçti: 0-1.

Beşiktaş’ın golüne cevabı ise gecikmedi. 85. dakikada Kaluzinski’nin uzun pasıyla başlayan Antalyaspor atağında, Van de Streek topu oyun alanında tutarak ceza sahasına çevirdi. Erdal Rakip, savunmadan sıyrılıp kaleci Mert Günok’un üzerinden yaptığı şık vuruşla skoru eşitledi: 1-1.

Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golü için ataklarını sıklaştırsa da kalecilerin etkili performansı sonucu değiştirmedi. Antalyaspor ve Beşiktaş, sahadan birer puanla ayrıldı.

Beşiktaş’ta Al-Musrati ve Rafa Silva, Antalyaspor’da ise Djenepo maçta sarı kart gören isimler oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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