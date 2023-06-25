Arda Güler için servet verdiler! Arda Güler için yarışıyorlar

Fenerbahçe de forma giyen, A Milli futbolcumuz Arda Güler'in 17,5 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunuyor. Spor yorumcularının, Arda Güler için bu paralar çok az dediği miktar şimdiden katlanmış gibi gözüküyor.

Dünya'da spor manşetlerinin gündemine oturmuş Arda Güler'i yeni Messi olarak yazıyorlar.

Fenerbahçe forması giyen 18 yaşındaki A Milli futbolcumuzun adı Barcelona ve Real Madrid ile anılırken, son zamanlarda yarışa İtalya'nın köklü kulüplerinden Milan ve İngiltere'nin köklü kulüplerinden Tottenham katılmış gibi gözüküyor.

Barcelona ve Real Madrid'de ilk 11 garantisi vermemesi üzerine, Arda Güler için Milan'ın ilk 11 oynamaya garantisi verdiği iddaa ediliyor. Arda Güler için yarış büyüyecek gibi duruyor.