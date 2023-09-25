Arda Güler Las Palmas maçına hazırlanıyor
Madrid derbisinde Atletico Madrid'e 3-1 kaybeden Real Madrid, ligin 7. haftasında karşılaşacağı Las Palmas karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Arda Güler'de takımla birlkte antrenmanlara başladı ve Las Palmas maçında kadroda olması bekleniyor.
Madrid derbisinde Atletico Madrid'e 3-1 kaybeden Real Madrid, ligin 7. haftasında karşılaşacağı Las Palmas karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Arda Güler Las Palmas Maçına Hazırlanıyor
Atletico Madrid karşısında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular takımdan ayrı çalışırken sahaya çıkmayan oyuncular antrenmana spor salonunda başladı.
Salon çalışmasının ardından sahaya inen yıldız isimler topla birlikte çalışmalarını sürdürdü.
Daha önce takımla birlikte belirli süre antrenmanda yer alan Milli oyuncumuz Arda Güler, takımla beraber antrenmanın tamamında yer aldı.
İlk Kez Forma Giyebilir
Real Madrid, 27 Eylül Çarşamba günü evinde Las Palmas ile karşılaşacak. Arda Güler bu karşılaşmada Ancelotti'nin süre vermesi halinde ilk kez sahne alabilir.