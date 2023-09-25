Arda Güler Las Palmas maçına hazırlanıyor

Madrid derbisinde Atletico Madrid'e 3-1 kaybeden Real Madrid, ligin 7. haftasında karşılaşacağı Las Palmas karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Arda Güler'de takımla birlkte antrenmanlara başladı ve Las Palmas maçında kadroda olması bekleniyor.

Arda Güler Las Palmas maçına hazırlanıyor
Arda Güler Las Palmas maçına hazırlanıyor
Editör: Nihat Çarboğa

Madrid derbisinde Atletico Madrid'e 3-1 kaybeden Real Madrid, ligin 7. haftasında karşılaşacağı Las Palmas karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Arda Güler Las Palmas Maçına Hazırlanıyor

Atletico Madrid karşısında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular takımdan ayrı çalışırken sahaya çıkmayan oyuncular antrenmana spor salonunda başladı.

Arda Güler Las Palmas maçına hazırlanıyor - Resim : 1

Salon çalışmasının ardından sahaya inen yıldız isimler topla birlikte çalışmalarını sürdürdü.

Daha önce takımla birlikte belirli süre antrenmanda yer alan Milli oyuncumuz Arda Güler, takımla beraber antrenmanın tamamında yer aldı.

İlk Kez Forma Giyebilir

Real Madrid, 27 Eylül Çarşamba günü evinde Las Palmas ile karşılaşacak. Arda Güler bu karşılaşmada Ancelotti'nin süre vermesi halinde ilk kez sahne alabilir.

Hatayspor 2-0 dan geri döndü, Trabzonspor'u yıktı! Mersin'de bordo-mavililere soğuk duşHatayspor 2-0 dan geri döndü, Trabzonspor'u yıktı! Mersin'de bordo-mavililere soğuk duşSpor
# arda güler # real madrid
Çok Okunanlar
Merkez Bankası'ndan KKM İçin Yeni Karar
Merkez Bankası'ndan KKM İçin Yeni Karar
Bennu Dünya'ya ne zaman çarpacak?
Bennu Dünya'ya ne zaman çarpacak?
Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber 13 yıldır teknede taşıyor! Yıldızın son hali herkesi şaşırttı!
Aynalı Tahir'in yıldızı Yeşim Büber 13 yıldır teknede taşıyor! Yıldızın son hali herkesi şaşırttı!
İSKİ'den vatandaşlara uyarı!
İSKİ'den vatandaşlara uyarı!
Meteoroloji'den O Bölgeye Fırtına Uyarısı!
Meteoroloji'den O Bölgeye Fırtına Uyarısı!
Öne Çıkanlar Esad'ın Çin ziyaretinde neler oldu? Çin'de Asya Oyunları rüzgarı - Ulusal Esad'ın Çin ziyaretinde neler oldu? Çin'de Asya Oyunları rüzgarı - Ulusal Tottenham'dan 16 yaşındaki stopere dev yatırım! Tottenham'dan 16 yaşındaki stopere dev yatırım!