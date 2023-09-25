Madrid derbisinde Atletico Madrid'e 3-1 kaybeden Real Madrid, ligin 7. haftasında karşılaşacağı Las Palmas karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Arda Güler Las Palmas Maçına Hazırlanıyor

Atletico Madrid karşısında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular takımdan ayrı çalışırken sahaya çıkmayan oyuncular antrenmana spor salonunda başladı.

Salon çalışmasının ardından sahaya inen yıldız isimler topla birlikte çalışmalarını sürdürdü.

Daha önce takımla birlikte belirli süre antrenmanda yer alan Milli oyuncumuz Arda Güler, takımla beraber antrenmanın tamamında yer aldı.

İlk Kez Forma Giyebilir

Real Madrid, 27 Eylül Çarşamba günü evinde Las Palmas ile karşılaşacak. Arda Güler bu karşılaşmada Ancelotti'nin süre vermesi halinde ilk kez sahne alabilir.