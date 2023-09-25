Hatayspor 2-0 dan geri döndü, Trabzonspor'u yıktı! Mersin'de bordo-mavililere soğuk duş

Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Hatayspor, Trabzonspor'u konuk etti. Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 2-0 öne geçen bordo-mavililer üstünlüğünü koruyamadı. Geri dönüşe imza atan Hatayspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Mersin'de Bordo-Mavililere Soğuk Duş

44. dakikada Paul Onuachu'nun asistinde topu filelerle buluşturan Edin Visca, Trabzonspor'u soyunma odasına 1-0 önde götürdü. 62. dakikada Onuachu bu kez kendi sahneye çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı. Nijeryalı forvet bordo-mavili ekipteki ilk maçında da Beşiktaş ağlarını havalandırmıştı.

72. dakikada Hataysporlu Rivas'ın şık golü farkı bire indirdi. Bu golün ardından beraberlik için yüklenen Volkan Demirel'in ekibi 88. dakikada Lamkel ile skoru 2-2'ye getirdi.

90+7. dakikada son sözü Dele-Bashiru söyledi. Duraklamalarda 3-2 öne geçen Hatayspor sahadan galibiyetle ayrıldı.

Maçtan Notlar

Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, son oynadıkları ve 3-0 galip geldikleri Beşiktaş maçının başlangıç 11'inde değişikliğe gitmedi.

Bordo-mavili takım Hatayspor karşısına; Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Bakasetas, Mendy, Visca, Abdülkadir Ömür, Bardhi ve Onuachu ilk 11'iyle çıktı.

Trabzonsuporlu taraftarlar da müsabakaya ilgi gösterirken, kendilerine ayrılan tribünde takımlarını destekledi.

Abdülkadir Ömür'ün 200. Maçı

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor formasıyla 200. maçına çıktı. Bordo-mavili ekibin altyapısında yetişen 24 yaşındaki futbolcu ilk 11'de çıktığı Hatayspor maçında ikinci kez dalya yaptı.

Milli oyuncu Trabzonspor formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve 2 kez Süper Kupa kazandı.

Hatayspor'da 2 Değişiklik

Atakaş Hatayspor, Trabzonspor karşısına; Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Matondo, Aburjania, Strandberg, Bashiru, Rivas ve Lamkel Ze ilk 11'iyle çıktı.

Teknik direktör Volkan Demirel, geçen hafta deplasmanda 0-0 berabere tamamladıkları VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk 11'indeki isimlerden Oğuzhan Matur ve Fernandes'i yedeğe çekerken, yerlerine Ghoulam ile Rivas'a forma verdi.

Öte yandan, Mersin'de 26 Eylül 2022'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer ve tüm şehitler müsabaka öncesi anıldı.

Müsabaka öncesi şehit ile gazi çocukları, her iki takımın oyuncuları ve hakemlerle birlikte sahaya çıktı.