Milan'a Rade Krunic'ten kötü haber

Milan'ın orta sahası Rade Krunic'ten kötü haber geldi. Krunic'in sakatlığıyla ilgili 10 gün içerisinde yeniden bir değerlendirme yapılacağı ve sonrasında sahalardan uzak kalacağı süre netleşecek.

Milan'a Rade Krunic'ten kötü haber
Milan'a Rade Krunic'ten kötü haber
Editör: Nihat Çarboğa
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Milan'a orta saha oyuncusu Rade Krunic'ten kötü haber geldi.

MİLAN'A RADE KRUNİC'TEN KÖTÜ HABER

İtalyan basınında yer alan habere göre, Hellas Verona ile oynanan maçta sakatlanan Bosnalı orta saha oyuncusunun yapılan kontrollerde sağ hamstringinde bir lezyon tespit edildiği aktarıldı.

Milan'a Rade Krunic'ten kötü haber - Resim : 1

Krunic için 10 gün içerisinde yeniden bir değerlendirme yapılacağı aktarıldı. Ancak 29 yaşındaki futbolcunun; Cagliari, Lazio ve Borussia Dortmund maçlarında forma giymesinin beklenmediği ifade edildi.

YAKLAŞIK BİR AY YOK!

Krunic'in milli arada da dönmesinin zor olduğu, deneyimli oyuncunun dönüşü için olarak 22 Ekim'deki Juventus karşılaşmasının gerçekçi bir tarih olduğu iddia edildi.

Rade Krunic, bu sezon Milan'da 6 maçta sahaya çıkmıştı.

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