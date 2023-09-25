Tottenham'dan 16 yaşındaki stopere dev yatırım! Premier Lig ekibi 16 yaşındaki stopere 13.8 milyon euro ödedi

Tottenham, Hajduk Split'ten 16 yaşındaki savunmacı Luka Vuskovic'i kadrosuna kattı.Genç oyuncu 2025 yılında başlamak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladı.İşte detaylar...

Tottenham'dan 16 yaşındaki stopere dev yatırım! Premier Lig ekibi 16 yaşındaki stopere 13.8 milyon euro ödedi
Tottenham'dan 16 yaşındaki stopere dev yatırım! Premier Lig ekibi 16 yaşındaki stopere 13.8 milyon euro ödedi
Editör: Nihat Çarboğa

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Hajduk Split'in 16 yaşındaki stoperi Luka Vuskovic'i kadrosuna kattı.

TOTTENHAM'DAN 16 YAŞINDAKİ STOPERE DEV YATIRIM!

Kulüpten yapılan açıklamada, Vuskovic'in bonservisi konusunda Hajduk Split ile anlaşıldığı ve Hırvat defans oyuncusuyla 2025 yılından başlamak üzere 5 sezonluk kontrat imzalandığı belirtildi.

Tottenham'dan 16 yaşındaki stopere dev yatırım! Premier Lig ekibi 16 yaşındaki stopere 13.8 milyon euro ödedi - Resim : 1

Vuskovic, 18 yaşına girene kadar Hajduk Split forması giymeye devam edecek. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Tottenham, bu transfer için 13,8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Şubat 2023'te ilk profesyonel maçına çıkan Luka Vuskovic, Hırvatistan 1. Futbol Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu unvanını elde etti. İlk golünü sonraki ay Osijek'e karşı atan Hırvat stoper, Hajduk Split'in ağları sarsan en genç oyuncusu unvanını da aldı.

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