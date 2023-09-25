Türkiye-Letonya maçı Konya'ya alındı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Letonya ile oynayacağı maçın Konya Büyükşehir Belediye Satdyumu'na alındığını açıkladı.

Türkiye-Letonya maçı Konya'ya alındı
Türkiye-Letonya maçı Konya'ya alındı
Editör: Nihat Çarboğa

Daha önce Adana'da oynanacağı açıklanan Türkiye-Letonya maçı Konya'ya alındı. A Milli Futbol Takımı'nın 15 Ekim'de 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ile oynayacağı maç Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI KONYA'YA ALINDI

TFF'den yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim 2023 Pazar günü Letonya ile karşılaşacağı maç Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye-Letonya maçı Konya'ya alındı - Resim : 1

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 10 puanı bulunan ay-yıldızlılar grubun ikinci sırasında yer alıyor.

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