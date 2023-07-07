Arda Güler Real Madrid'de! Dünya devi yeni transferini basına tanıttı

Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun genç yıldızı Arda Güler, dünyanın en büyük kulüplerinen İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer oldu.

Uzun süredir adı transfer haberlerinin ilk sıralarında yer alan ve gideceği kulüp merakla beklenen yıldız isim, eflatun-beyazlılara imza attı.

Real Madrid, 6 yıllık sözleşme imzaladığı Arda Güler'i tanıttı. Basına kapalı gerçekleştirilen tanıtıma sadece kulüp yöneticileri, Arda Güler ve ailesi katıldı.

Arda Güler, burada yaptığı kısa konuşmada, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Herkese teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Tanıtımın başında, Arda Güler'in Fenerbahçe ve A Milli Takım ile gollerinden oluşan video gösterildi. Videonun gösterildiği anda salonda duygulu anlar yaşandı. Arda Güler'in annesi Serap Güler gözyaşlarına hakim olamazken, sık sık mendil ile yaşlarını sildi. Serap Güler'e, onu elinden tutan eşi Ümit Güler ve annesine sarılan Arda destek oldu.

Yıldız futbolcu, Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyecek.

"DÜNYA FUTBOLUNDA GELECEK VAAT EDEN EN PARLAK FUTBOLCULARDAN BİRİSİN"

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez de Arda Güler'in transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Arda ve tüm ailesini tek tek tebrik eden Perez, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

- Arda, kulübümüzün değerlerini karşılayan bir futbolcusun. Burada hem futbolcu olarak hem de Real Madrid değerlerinde büyümeye devam edeceksin. Cesaret, kazanma arzusu, alçak gönüllük. Real Madrid asla pes etmez.

- Her futbolcunun gelişi bizim için büyük bir heyecan ve özel bir neşe kaynağıdır. Real Madrid tüm tarihi boyunca kadrosunda efsane futbolcuları bulundurmuş bir kulüptür. Bugün hem günümüzü hem de geleceğimizi güçlendireceğine inandığımız bir transferimiz var. Futbolda tüm dünyaya adını duyurma, zafer kazanma düşü kuran bir futbolcuyu kadromuza aldık. Hoş geldin Arda.

- Arda, bu kulübü bu formayı tercih ettiğin için teşekkürler. Bugünü hayatında asla unutmayacaksın. Dünya futbolunda gelecek vaat eden en parlak futbolculardan birisin. Fenerbahçe ile büyük bir sezon geçirdin. Türkiye Kupası'nı kazanarak ve finalin en iyi futbolcusu olarak bunu taçlandırdın.