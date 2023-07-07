Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar! Yıldız futbolcu Real Madrid'de ilk basın toplantısını düzenledi

Uzun süredir adı transfer haberlerinin ilk sıralarında yer alan ve nereye gideceği merakla beklenen Arda Güler, dünya devi Real Madrid'e transfer oldu.

Yeni kulübüyle 6 yıllık sözleşmeye imza atan Arda, kameralar karşısına geçerek ilk basın toplantısını da düzenledi.

"BURADA KALACAĞIM"

Real Madrid Dış İlişkiler Sorumlusu Emilio Butragueno'nun da yer aldığı basın toplantısında konuşan Arda şu ifadeleri kullandı:

- Öncellikle buranın bir parçası olmak benim için çok önemli çok mutluyum, çok gururluyum. Avrupa'nın birçok kulübü beni istedi ama Real Madrid sizi istediğinde ayrı. Teknik direktör ve kulüp beni istedi ben de geldim.

Arda Güler, ilk sezonunda başka bir takıma kiralanıp kiralanmayacağı yönündeki sorulara kesin bir dille yanıt verdi.

Real Madrid'in kadrosunda çok önemli oyuncuların olduğunu kaydeden Arda, "Evet, burada kalacağım. Buraya oynamaya geldim. Çalışıp formayı almak istiyorum." şeklinde konuştu.

ANCELOTTİ İLE YAPTIĞI TELEFON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Arda Güler, Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin detaylarını paylaştı.

Ancelotti'nin transfer dönemi başlar başlamaz kendisine telefon ettiğini ve "Bana söz ver, geleceksin" dediğini aktaran Arda, "Ancelotti ilk transfer dönemi başladığında ve daha sonrasında birkaç kez beni aradı ve takımda beni nerelerde kullanabileceğini anlattı. Bu benim için çok önemliydi. Çok saygı duyduğum biri." açıklamasında bulundu.

Orta saha ve kanatta oynayabildiğini, asist ve gol atmayı sevdiğini anlatan milli futbolcu, "Buraya oynamaya geldim, çalışıp, formayı almak istiyorum." sözünü sık sık tekrarladı.

Arda konuşmasına şu sözlerle devam etti:

- Real Madrid size burada oynama şansını veriyorsa bunu reddetme şansınız imkansız. Luka Modric, bence dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri. Ondan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Cristiano Ronaldo'yu herkes biliyor. Zinedine Zidane, Guti bu kulüpteki çok önemli isimlerdi. Ben de onlardan biri olmak istiyorum.

ARDA'DAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI: "AYRILMAK ÇOK DUYGUSAL BİR ŞEY"

Arda, Fenerbahçe'den ayrılığıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarına da mesaj yollayan Arda şu ifadeleri kullandı:

- Fenerbahçe'den ayrılmak çok duygusal bir şey. Ama Real Madrid'i hiç kimse reddedemez. Fenerbahçe taraftarının kırılganlığını anlıyorum ama elimden çok fazla bir şey gelmiyor. Onları çok seviyorum, birini kırmak istemedim. Bana kırılmasınlar.

Arda, basın toplantısı sonunda salondan ayrılırken, "Hala Madrid, gracias" diyerek, ilk İspanyolca açıklamasını da yaptı.

TAKIMIYLA KAMPA GİDECEK

Arda gelecek haftadan itibaren yeni takımıyla kampa girecek.

Real Madrid 2023-2024 sezonu için 10 Temmuz'da Valdebebas'daki tesislerinde buluşup, tüm futbolcular sağlık kontrolünden geçtikten sonra birkaç gün sonra kamp için ABD'ye gidecek.

Real Madrid, "Soccer Champions Tour" adlı turnuvada Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile karşılaşacak.