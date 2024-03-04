Arda Güler Real Madrid'ten ayrılıyor mu?

Real Madrid takımında bir türlü istenilen forma şansını bulamayan Arda Güler Real Madrid'ten ayrılıyor... Milli futvolcunun yeni sezonda kiralık gönderilmesi gündemde... Marca'nın haberine göre Real Madrid, hem süre alması hem de tecrübe kazanması için Arda Güler'i gelecek sezon kiralık olarak gönderecek.

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Haberin devamında Güler'i 2 yıllığına göndermeyi planlayan Real Madrid'e ilk teklifin Milan'dan yapıldığı ve İtalyan devinin transfer için oldukça istekli olduğu ifade edildi. Milan daha önce Real Madrid'den Brahim Diaz'ı kiralamış ve Fas kökenli İspanyol futbolcu gösterdiği performansın ardından İspanyol devine geri dönmüştü.

SADECE 5 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 5 maça çıkan Arda Güler, 92 dakika süre alabildi. Güler, gol ya da asist katkısı üretemedi.