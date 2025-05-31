Arda Güler’in ahı mı? Ancelotti’ye Brezilya’da FIFA şoku!

Futbol dünyasında sular durulmuyor. Carlo Ancelotti’nin Real Madrid’e veda edip Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesiyle başlayan yeni dönem, büyük bir soruşturmayla gölgelenebilir. FIFA, Ancelotti’nin göreve getirilme sürecinde “usulsüzlük” yapıldığı iddiasıyla resmi bir soruşturma başlattı.

Haber Global'e göre, FIFA’nın başlattığı soruşturmada odak nokta, Ancelotti’nin Brezilya ile imzaladığı sözleşmede lisanssız bir futbol temsilcisinin rol alıp almadığı. Mesele, FIFA'nın kulüpler ve milli federasyonlar arasındaki transfer süreçlerini düzenleyen “Futbol Temsilcileri Yönetmeliği”ne dayanıyor.

İddialara göre, Diego Fernandes isimli lisanssız bir aracı, Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı ile yaptığı anlaşmada aktif rol oynadı. Fernandes’in bu süreçte 1.2 milyon euro komisyon aldığı da ileri sürülüyor.

FIFA’DAN BREZİLYA’YA RESMİ YAZI

FIFA, Brezilya Futbol Konfederasyonu’na (CBF) resmi bir yazı göndererek, Ancelotti’nin göreve getirilme sürecine dair ayrıntılı bilgi talep etti. Bu yazının basına sızmasıyla birlikte soruşturmanın kamuoyuna yansıması, Brezilya cephesinde büyük bir kriz yarattı.

CBF ise savunmasında, sözleşmenin tüm kurallara uygun şekilde yapıldığını ileri sürüyor. Fernandes’in lisanslı menajer statüsünde olmaması nedeniyle “danışman” olarak süreçte yer aldığı ve bu durumun sadece kayıt sürecindeki gecikmeden kaynaklandığı belirtiliyor.

Carlo Ancelotti, Brezilya’nın başında ilk resmi maçına 5 Haziran’da Ekvador karşısında çıkacak.