Arda'dan sevindirici haber! Arda Güler, 2 ay aranın ardından takımla çalıştı

Fenerbahçe’den, İspanyol devi Real Madrid’e transfer olan ve sezon başı hazırlık kampında sakatlanan milli futbolcu Arda Güler, 2 aylık tedavi sürecinin ardından takımla birlikte ilk kez saha antrenmanına çıktı.

Arda'dan sevindirici haber! Arda Güler, 2 ay aranın ardından takımla çalıştı
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İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, ligin 6. haftasında 24 Eylül Pazar günü oynayacağı Atletico Madrid maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Eflatun-beyazlılar, sabah gerçekleştirilen idmanda öncelikle salonda çalıştı. Ardından mini sahada maç yapan Madridli futbolcular, antrenmanı noktaladı.

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ARDA'DAN SEVİNDİRİCİ HABER!

Real Madrid, resmi internet sitesinden yayınlanan idman haberinde, sakatlıktan dönen milli oyuncu Arda Güler ile birlikte Vinicius Jr.’ın da ilk kez sahada takımla çalıştığı aktarıldı.
Arda Güler, Real Madrid’e transferinin ardından ABD’de yapılan sezon başı kampında sakatlanmış ve menisküs ameliyatı olmuştu.

Arda'dan sevindirici haber! Arda Güler, 2 ay aranın ardından takımla çalıştı - Resim : 2

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