Erol Bulut, İngiltere'de alkış topluyor

Bir dönem Türkiye'de Alanyaspor,Fenerbahçe,Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Erol Bulut yaz transfer döneminde İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City' e imza attı. Sezona istediği gibi başlayamayan Cardiff City Erol Bulut yönetiminde son zamanlarda alkış toplamaya başladı.

Erol Bulut, İngiltere'de alkış topluyor
Erol Bulut, İngiltere'de alkış topluyor
Editör: Nihat Çarboğa
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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yı çalıştıran Erol Bulut sezon başında sürpriz bir imza atmıştı. Tecrübeli teknik adam, İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'nin başına geçmişti.

EROL BULUT, İNGİLTERE'DE ALKIŞ TOPLUYOR

İngiltere macerasına ilk etapta çok da iyi başlayamayan Bulut ilk 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Başarılı hoca 4. haftadan itibaren açılırken son 4 maçta 3 kez kazanarak 9 puanı hanesine yazdırdı. Son olarak önceki gün Coventry'i deviren Cardiff 10 puana yükseldi ve 10. sıraya yerleşti.

Erol Bulut, İngiltere'de alkış topluyor - Resim : 1

Ada futboluna alışmaya başlayan Erol Bulut'un gelecek haftalarda göstereceği performans şimdiden merak konusu oldu.

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