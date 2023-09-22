Batshuayi'den İsmail Kartal'a özür mesajı

UEFA Konferans Ligi'nde dün evinde Nordsjelaand ile karşı karşıya gelen sarı lacivertliler rakibini 3-1 yenmeyi başardı.Batshuayi, İsmail Kartal tarafından oyundan alındıktan sonra biraz tepki gösterdi ve maçtan sonra yanlış anlaşılmaması için hem takım arkadaşlarıyla hemde hocasıyla konuştu.

Batshuayi'den İsmail Kartal'a özür mesajı
Batshuayi'den İsmail Kartal'a özür mesajı
Editör: Nihat Çarboğa

Sezona 11 maçın tamamını kazanarak başlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, Michy Batshuayi ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Batshuayi'den İsmail Kartal'a özür mesajı - Resim : 1

Nordsjaelland maçında oyundan çıkarken üzüntü yaşamasının normal olduğunu oyuncusuna anlatan İsmail Kartal, "Oyundan çıkarken üzüntü yaşaman normal. Takım olarak bir bütünüz ve herkesin dayanışma içerisinde olması gerekiyor." dedi.

"ÖZÜR DİLERİM HOCAM"

Daha sonra söz alan Batshuayi, hocasından özür dilerken, rekabetçi bir oyuncu olduğunu bundan dolayı oyuna devam etmek istediğini dile getirdi.

Teknik heyete karşı asla bir saygısızlık yapmak istemediğini, maçtan sonra takım arkadaşları ile de yanlış anlaşılmamak için konuştuğunu hocasına söyleyen Batshuayi, "Özür dilerim. Rekabetçi bir oyuncu olduğumdan dolayı oyuna devam etmek istedim. Size karşı asla bir saygısızlık yapmak istemedim. Maçtan sonra takım arkadaşlarım ile de yanlış anlaşılmamak için konuştum. Asla bir problemim yok." dedi.

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# Michy Batshuayi # ismail kartal # fenerbahçe
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