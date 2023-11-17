Arjantin, Uruguay'a Kaybetti! Seri Sona Erdi!

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 5. haftasında Arjantin, konuk ettiği Uruguay'a 2-0 mağlup oldu.

Arjantin, Uruguay'a Kaybetti! Seri Sona Erdi!
Arjantin, Uruguay'a Kaybetti! Seri Sona Erdi!

Elemelerin 5. haftasında, 5 karşılaşma oynandı. Son dünya şampiyonu Arjantin, Buenos Aires kentindeki La Bombonera Stdı'nda Uruguay'ı ağırladı.

Uruguay, 41. dakikada Ronald Araujo ve 87. dakikada Darwin Nunez'in ağları sarsmasıyla maçı 2-0 kazandı ve rakibinin 14 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Brezilya da Kaybetti

Öne çıkan diğer karşılaşmada Kolombiya, geriye düştüğü mücadelede, konuk ettiği Brezilya'yı 75. ve 79. dakikalarda Luis Diaz'ın fileleri havalandırmasıyla 2-1 mağlup etti. Brezilya'nın tek golünü, 4. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.

Diğer maçlarda Venezuela ile Ekvador; Şili ile Paraguay 0-0 berabere kaldı. Bolivya ise konuk ettiği Peru'yu 2-0'la geçti.

Grubunu ilk 6 içinde tamamlayan takımlar, Dünya Kupası'na doğrudan vize alacak. 12 puanlı Arjantin, grupta liderliğini sürdürüyor.

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# Arjantin # Uruguay
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