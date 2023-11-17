Fenerbahçe'den Stopere Sürpriz Hamle: David Zima

Çok sayıda futbolcuyla ilgili araştırmalar yapan sarı-lacivertliler'in listesine giren son isim David Zima oldu. Rotasını İtalya'ya çeviren yönetim, Torino formasını giyen David Zima'yı gündemine aldı.

İsmail Kartal'dan Olumlu Rapor

2021 yılında Slavia Prag'dan 5.9 milyon Euro karşılığında gelen 23 yaşındaki Çekyalı stoper konusunda teknik direktör İsmail Kartal'ın son derece olumlu bir rapor sunduğu da ortaya çıktı.

Ayrılık Kararı Aldı

İtalyan basınına göre; Fenerbahçe'nin listesinde yer alan David Zima, Torino'dan ayrılık kararı aldı. Son iki sezonda dakikaları ve maç sayısı fazlasıyla düşen Çekyalı stoperin artık kariyerinde yeni bir yol haritası çizmek istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe yönetiminin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmayı planladığı belirtildi. Bu transfer gerçekleşirse Serdar Aziz veya Samet Akaydın'dan birisiyle yolların ayrılabileceği öğrenildi.