Arnica 9. Frig Ultra Maratonu tamamlandı

Afyonkarahisar'da 7 ülkeden 900 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Arnica 9. Frig Ultra Maratonu, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Arnica 9. Frig Ultra Maratonu tamamlandı
Arnica 9. Frig Ultra Maratonu tamamlandı
Editör: Süleyman Daban
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Atletizm Federasyonu ile İhsaniye Kaymakamlığının desteğiyle Ayazini Köyü'ndeki Kaplumbağa Kanyonu'nda düzenlenen 5 kategorideki yarışlar tamamlandı.

NG Afyon Otel'in bahçesinde düzenlenen ödül töreniyle yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Yarış Koordinatörü Ali Cem Aktaş, organizasyona verdiği katkılardan dolayı AKUT ile ANDA arama kurtarma ekipleri ile destek veren kurumlara plaket takdim etti.

Ödül törenine, Aktaş'ın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, kurum yetkilileri, sporcular ve davetliler katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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