Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda? Arsenal-Real Madrid maçı canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Dev eşleşmede Arsenal, sahasında Real Madrid’i konuk edecek. Futbolseverler ise bu dev mücadelenin şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Arsenal-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Yayınlanma:
Turnuvanın açık ara en fazla kazanan takımı olan Real Madrid, İngiltere deplasmanında avantajlı bir skor arayacak. Milli futbolcu Arda Güler’in de formasını giydiği İspanyol devi, son 16 turunda Atletico Madrid’i saf dışı bırakmıştı. Arsenal ise PSV’yi geçerek adını son 8’e yazdırdı.
arsenal-real madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arsenal ile Real Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı, 8 Nisan Salı günü saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Tabii Spor ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.
muhtemel 11'ler:
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Rice, Merino, Martinelli, Saka, Trossard
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Garcia, Modric, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe