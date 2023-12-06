Arsenal'den İnanılmaz Maç Sonu : 3-4!

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Arsenal, Luton Town deplasmanına konuk oldu. Arsenal, büyük bir çekişmeye sahne olan maçtan 90+7'de bulduğu golle 4-3 galip ayrıldı.

Arsenal'den İnanılmaz Maç Sonu : 3-4!
Arsenal'den İnanılmaz Maç Sonu : 3-4!

Arsenal, 20. dakikada Gabriel Martinelli ile 1-0 öne geçti. Luton Town'de Gabriel Osho, 25. dakikada skoru eşitledi. Arsenal, Gabriel Jesus'un 45'te attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Luton Town, soyunma odasından golle geri döndü ve 49'da Elijah Adebayo durumu 2-2'ye getirdi. Ev sahibi ekip, 57. dakikada Ross Barkley ile Arsenal karşısında 3-2 öne geçti. Arsenal, bu gole hemen cevap verdi ve 60'da Kai Havertz durumu 3-3 yaptı.

Karşılaşma 3-3 sona erecek derken Arsenal'de 90+7'de sahneye Declan Rice çıktı ve Londra temsilcisine 4-3'lük galibiyeti getirdi.

Arsenal, bu sonuçla 36 puana yükseldi. Luton Town 9 puanda kaldı.

Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal, Aston Villa deplasmanına gidecek. Luton Town, evinde bu kez Manchester City ile karşılaşacak.

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