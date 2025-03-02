Aslan, şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı: Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, iki kez öne geçtiği maçta rakibi karşısında galibiyeti kaçırarak, şampiyonluk yarışında 2 puan bıraktı. Maç, Kasımpaşa'nın ve Galatasaray'ın karşılıklı gollerle geçirdiği heyecan dolu bir karşılaşma oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa maçını tribünden izledi. Ancak, Buruk'un maçın başındaki bir hakem kararına gösterdiği tepki, gündem oldu. 6. dakikada Yasin Özcan ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyonda, Yasin Özcan'a sarı kart verilmemesi nedeniyle oldukça sinirlenen Buruk, hakem Cihan Aydın'a büyük tepki gösterdi.

OSIMHEN PENALTIDAN GOL ATTI

Maçın başında, Galatasaray’ın golü Victor Osimhen’den geldi. Karşılaşmanın 10. dakikasında, Osimhen'in kaleci Gianniotis ile girdiği mücadele sonucunda hakem Cihan Aydın, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı verdi. Osimhen, 12. dakikada penaltıyı başarılı bir şekilde kullanarak Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol, aynı zamanda ilk yarının skorunu belirledi.

İlk yarının sonlarına doğru, Kasımpaşa penaltı bekledi. 37. dakikada, Kasımpaşalı oyuncu Brekalo’nun ceza sahasında düşmesinin ardından Kasımpaşalı futbolcular hakeme penaltı itirazında bulundu. Ancak, VAR incelemesi sonrası hakem pozisyonu devam ettirme kararı aldı ve Kasımpaşa'nın itirazları boşa çıktı.

KASIMPAŞA İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

İkinci yarıya hızlı başlayan Kasımpaşa, 52. dakikada Ben Ouanes'in attığı kafa golüyle skoru 1-1 yaptı. Galatasaray savunması bu gol karşısında hazırlıksız yakalandı. Kasımpaşa, 61. dakikada Gökhan Gül'ün asistinde Brekalo'nun şutuyla öne geçti. Savunmadan seken top ağlara giderken, Kasımpaşa 2-1’lik üstünlüğü yakaladı.

Galatasaray, 69. dakikada skoru eşitlemeyi başardı. Osimhen'in rakip ceza sahasında faul yapılarak yerde kalmasının ardından kazanılan serbest vuruşta Davinson Sanchez'in kafa golüyle skor 2-2 oldu. Ancak, Galatasaray bu golle yetinmedi ve 2 dakika sonra Osimhen, Muslera’nın uzun topunda Piatkowski’yi geçerek Galatasaray'ı 3-2 öne geçirdi.

80. dakikada Galatasaray'ın savunmacısı Cuesta, henüz oyuna girmesinin ardından Kasımpaşa'nın penaltı kazanmasına sebep oldu. 81. dakikada, Cuesta'nın Can Keleş'e yaptığı müdahale sonrası hakem VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi. Hajradinovic, penaltı atışını gole çevirerek durumu 3-3'e getirdi. Bu gol, karşılaşmanın da sonunu getirdi.

Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.